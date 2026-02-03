Дефицит между расходами и доходами Максима Бондаренко оценили в 200 млн рублей

Дефицит между официально подтвержденными доходами экс-главы Приморско-Ахтарского района Максима Бондаренко и расходами на спорное имущество оценивается почти в 200 млн руб., источник происхождения средств пока не установлен, сообщили ТАСС в правоохранительных органах. Ранее прокуратура Краснодарского края направила в суд иск о передаче в доход государства имущества Бондаренко рыночной стоимостью более 250 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

По версии надзорного ведомства, в период работы на посту главы района Бондаренко приобрел три земельных участка общей площадью свыше 3 тыс. кв. м, три жилых дома почти на 1,4 тыс. кв. м, нежилое помещение площадью 118,8 кв. м, три автомобиля и снегоболотоход. При этом сведения о законном происхождении средств на эти покупки отсутствуют. Суд арестовал спорное имущество, зарегистрированное на бывшего чиновника, которое коммерчески не используется.

В январе прокуратура района добилась отставки Бондаренко за утрату доверия после выявления недостоверных сведений о доходах и конфликта интересов при распоряжении земельными участками. Ранее правоохранители провели обыск у экс-главы в рамках проверки нарушений при строительстве социального объекта по национальному проекту стоимостью 2 млрд руб., в том числе связанных с выделенным под строительство земельным участком.

Вячеслав Рыжков