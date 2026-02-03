В Ростовской области снижается заболеваемость гриппом

В Ростовской области фиксируют снижение уровня заболеваемости гриппом и острыми респираторными вирусами. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора по итогам пятой недели мониторинга.

В структуре циркулирующих вирусов на грипп приходится чуть более 40% случаев. В выявленных случаях преобладают вирус гриппа А (H3N2). На нереспираторные вирусы негриппозной этиологии (аденовирус, парагрипп, риновирус, сезонный коронавирус, бокавирус, РС-вирус) приходится более 59% диагнозов.

В сообщении ведомства отмечается, что пациенту при первых симптомах необходимо остаться дома, а также обязательно обратиться к врачу.

«Родители, ни в коем случае не отправляйте заболевших детей в детский сад, школу. При гриппе крайне важно соблюдать постельный режим, так как при заболевании увеличивается нагрузка на сердечно-сосудистую, иммунную и другие системы организма», — обращают внимание специалисты Роспотребнадзора.

Константин Соловьев