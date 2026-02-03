Производство продукции растениеводства на Кубани сократилось на 9% в 2025 году

В Краснодарском крае выпуск продукции растениеводства в 2025 году составил 436,9 млрд руб. в фактических ценах, что на 9,5% ниже уровня 2024 года, свидетельствуют предварительные данные Росстата. Наибольшее снижение среди регионов Южного федерального округа зафиксировано в Ростовской области — на 21%, второе место занимает Республика Крым с падением на 20,3%. В целом по ЮФО производство продукции растениеводства сократилось на 7,7%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Северо-Кавказский федеральный округ продемонстрировал противоположную динамику: рост составил 10,4%, объем производства достиг 556,3 млрд руб. Лидером по увеличению стало Ставрополье — +17,3%, до 245,6 млрд руб., далее следуют Карачаево-Черкесская республика (+16,6%) и Кабардино-Балкария (+5,6%).

Ранее сообщалось, что Краснодарский край стал одним из крупнейших получателей страховых выплат в системе агрострахования с господдержкой: аграрии региона получили около 3 млрд руб. компенсаций за погибший урожай, пострадавший от летней засухи.

Вячеслав Рыжков