За сутки в Краснодаре от гололеда убрали 350 км дорог

В Краснодаре городские службы продолжают работу по обработке дорог и пешеходных зон после установления отрицательных температур. Как сообщил глава города Евгений Наумов, за прошедшие сутки обработано более 350 км дорог, включая 90 магистральных улиц, а также тротуары, остановки и подземные переходы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

На совещании с губернатором Кубани Вениамином Кондратьевым были озвучены меры по ликвидации последствий непогоды. Снегопад завершился, осадков в ближайшие дни не ожидается, однако работы ведутся в усиленном режиме. После утренней пересменки обработано еще более 300 км дорог, а на пешеходных зонах работают свыше 700 человек. Совместно с управляющими компаниями и ТСЖ ведется обработка лестниц и дорожек у подъездов, находящихся в их зоне ответственности.

Запасы песко-соляной смеси позволяют при необходимости задействовать 88 единиц техники. На случай подъема воды и таяния снега подготовлены 35 водооткачивающих машин и 17 мотопомп. Жителям города рекомендовано воздержаться от поездок на летней резине, чтобы избежать ДТП и заторов.

Вячеслав Рыжков