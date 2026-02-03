Цены на вторичное жилье в Ростове-на-Дону за год выросли на 1%

Ростов-на-Дону возглавил рейтинг российских городов (разделив первое место со Ставрополем) с самым минимальным средним приростом цен на вторичное жилье. Цены на такую недвижимость выросли всего 0,9%, что значительно ниже общероссийского уровня инфляции (5,59%). Такие данные анализа по итогам 2025 года публикует пресс-служба «Сбербанка».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Так, средняя стоимость квадратного метра на вторичном рынке в столице Ростовской области по итогам прошлого года достигла 105,1 тыс. руб. Согласно исследованию, общероссийский рост цен на вторичное жилье в 2025 году составил 8,2%. При этом спрос на «готовые» квартиры в стране резко вырос. Объем ипотечных выдач в сегменте за год увеличился в три раза, а количество сделок — более чем в шесть раз.

«Стабильность цен на готовое жилье в Ростове-на-Дону — это важный сигнал для покупателей. Рынок демонстрирует зрелость и сбалансированность, повышая доступность и привлекательность улучшения жилищных условий для ростовчан. Отсюда растет и спрос: по итогам прошлого года донской регион занял второе место в стране по объему ипотечных выдач, который превысил 90 млрд руб.», — приводят в сообщении слова Елены Руфовой, заместителя управляющего Ростовским отделением «Сбербанка».

Кроме того, в сообщении отмечается, что с января 2026 года программа «Семейная ипотека» на вторичное жилье распространилась уже в 17 городах Ростовской области. Среди них: Азов, Белая Калитва, Волгодонск, Гуково, Донецк, Зверево, Зерноград, Каменск-Шахтинский, Константиновск, Красный Сулин, Миллерово, Морозовск, Новошахтинск, Пролетарск, Сальск, Семикаракорск и Цимлянск.

Константин Соловьев