Арестовано имущество экс-директора департамента Ярославской области

Суд арестовал имущество бывшего директора одного из департаментов Ярославской области, обвиняемого в получении взяток и злоупотреблении должностными полномочиями. Об этом сообщили в региональном СУ СК России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: СУ СК России по Ярославской области Фото: СУ СК России по Ярославской области

Следствие считает, что в 2018 году директор департамента получил мобильные телефоны общей стоимостью 330 тыс. руб. в качестве вознаграждения за совершение им действий в пользу коммерческой организации.

Данный эпизод следователи выявили при расследовании другого уголовного дела в отношении обвиняемого — злоупотребления должностными полномочиями с 2019 по 2020 год при проведении аукционов на покупку жилья для социально незащищенных категорий.

В настоящее время следователи продолжают устанавливать обстоятельства совершения преступлений. По ходатайству следствия суд арестовал имущество обвиняемого на сумму 10 млн руб. В областном управлении не стали называть имя обвиняемого. Как уточняет портал Yarnews, речь идет о Максиме Фролове, который возглавлял департамент имущественных и земельных отношений региона с 2017 по 2020 год.

Алла Чижова