Предприниматели Кубани заявили о возможном уходе в тень из-за налоговой реформы

Представители Краснодарского отделения «Опоры России» отправили свои предложения вице-губернатору Кубани Александру Руппелю в связи с введением обязанности уплаты НДС для субъектов малого и среднего бизнеса при достижении выручки 20 млн руб. По словам председателя краевого отделения «Опоры» Даниэля Башмакова, по официальной информации, в 2025 году плательщиками НДС стали порядка 8 тыс. субъектов МСП, а в 2026 году под обязанность уплаты налога дополнительно подпадут еще около 15 тыс. предприятий с выручкой свыше 20 млн руб.

«Таким образом, около 23 тыс. субъектов МСП региона в короткий срок будут переведены в режим полноценного налогового и бухгалтерского администрирования НДС. Мы последовательно и принципиально выступаем за сохранение порога выручки для обязательной уплаты НДС исключительно на уровне 20 млн руб. и считаем недопустимым его дальнейшее снижение до 15 млн и тем более до 10 млн руб.»,— говорится в документе.

Так, обосновывая свою позицию, представители Краснодарского отделения «Опоры России» говорят о том, что сегодня предприятия с выручкой около 20 млн руб. при переходе на НДС вынуждены либо нанимать дополнительного бухгалтера, либо полностью переводить бухгалтерию на аутсорсинг. Фактические дополнительные затраты на ведение учета НДС (заработная плата, налоги на фонд оплаты труда, стоимость ЭДО, программное обеспечение, сопровождение и контроль) для таких компаний, по словам представителей малого и среднего бизнеса, сопоставимы с их операционной прибылью, а в ряде случаев превышают ее.

«Для субъектов МСП с выручкой 10–15 млн руб. введение аналогичных требований означало бы фактический крах бизнес-модели. Масштаб деятельности таких предприятий не позволяет содержать квалифицированного бухгалтера, а привлечение аутсорсинга делает ведение бизнеса экономически нецелесообразным. Именно поэтому снижение порога ниже 20 млн руб. неизбежно приведет не к росту налоговых поступлений, а к закрытию предприятий, уходу в тень и дроблению бизнеса. Отдельно подчеркиваем, что ключевая нагрузка связана не только с размером самого НДС, но и с резким усложнением бухгалтерского и налогового администрирования: обязательное оформление счетов-фактур и УПД, работа через электронный документооборот, сдача деклараций по НДС, ведение раздельного учета, постоянный контроль вычетов и высокий риск технических ошибок»,— говорится в обращении «Опоры» (есть в распоряжении редакции «Ъ-Кубань»).

Там также отмечается, что ситуация усугубляется системным дефицитом квалифицированных бухгалтеров в Краснодарском крае и кратным ростом стоимости бухгалтерских услуг за последние годы.

Краевым властям представители «Опоры» предлагают внести предложение об изменении действующего налогового законодательства по установлению предельного лимита выручки для освобождения от уплаты НДС при УСН в размере 30 млн руб. с 1 января 2026 года вместо текущих значений. Кроме того, предприниматели призывают власти выступить на федеральном уровне с инициативой отмены поэтапного снижения предельного лимита выручки, при котором субъекты МСП на УСН обязаны уплачивать НДС: 20 млн руб. в 2026 году; 15 млн руб. в 2027 году и 10 млн руб. в 2028 году.

«Предлагаем установить пониженную ставку НДС в размере 3% для субъектов МСП с годовой выручкой от 30 млн руб. до 60 млн руб., как компенсацию резкого роста административной и кадровой нагрузки»,— говорится в тексте документа.

Также представители «Опоры» предлагают дополнить законодательство возможностью применения автоматизированной упрощенной системы налогообложения (АУСН) для агентов, работающих по агентским договорам. Это, по мнению бизнесменов, позволит легализовать деятельность участников рынка, избежав ухода бизнеса в теневую сферу и массовой перерегистрации индивидуальных предпринимателей.

Администрации Краснодарского края предлагается запустить региональную программу «Переход на НДС без ошибок» с бесплатным обучением, методическими материалами и типовыми шаблонами документов, а также предусмотреть разовые адресные субсидии или ваучеры для субъектов МСП, впервые ставших плательщиками НДС, на компенсацию расходов на бухгалтерию и ЭДО.

Кроме того, краевым властям предложено запустить через Фонд микрофинансирования Краснодарского края льготный оборотный заем «НДС-переход» сроком до шести месяцев для покрытия кассовых разрывов. Также предлагается использовать компенсационные механизмы на уровне края и установить льготу по налогу на имущество, исчисляемому от кадастровой стоимости, в отношении объектов недвижимости (или их частей), используемых субъектами МСП для осуществления предпринимательской деятельности, в пределах площади до 500 кв. м.

«Данная мера направлена исключительно на поддержку малого бизнеса, поскольку налог на имущество от кадастровой стоимости не зависит от фактической выручки и финансового результата, но при этом является существенной постоянной нагрузкой. Установление льготы в пределах 500 кв. м позволит поддержать именно малый бизнес, не распространяя меру на крупные объекты недвижимости»,— говорится в тексте предложений.

В «Опоре» считают, что только при реализации указанных мер возможно сохранить устойчивость малого бизнеса, занятость и налоговую базу региона, не разрушая предпринимательскую среду.

Дмитрий Михеенко