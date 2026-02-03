Ростов-на-Дону упомянули в файлах Эпштейна более 100 раз

Ростов-на-Дону в файлах дела финансиста Джеффри Эпштейна упоминается 102 раза. Это следует из материалов, опубликованных Минюстом США.

Кроме того, в файлах встречаются другие российские города: Ставрополь, Москва, Санкт-Петербург, Челябинск, Екатеринбург, Омск, Новосибирск, Красноярск, Иркутск, Владивосток, Хабаровск и Нижний Новгород. Лично Эпштейн или его помощники побывали в Санкт-Петербурге, Москве, Ростове-на-Дону, Казани, Самаре, Иркутске и Хабаровске. Всего Россия или русские слова упоминаются в материалах дела более 15 тыс. раз.

Американский финансист Джеффри Эпштейн в 2008 году признал вину в склонении к занятию проституцией и был осужден за изнасилование несовершеннолетней. В 2019 был повторно арестован за торговлю людьми и вовлечение их в проституцию. В августе того же года он покончил с собой в тюрьме, не дожидаясь решения суда. В его деле числятся тысячи документов из свидетельских показаний и документов.

Константин Соловьев