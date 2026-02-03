На трассе «Кавказ» четыре человека пострадали в ДТП
На трассе «Кавказ» в Краснодарском крае произошло столкновение двух автомобилей, в результате которого пострадали четыре человека. Об этом сообщил заместитель командира отдельного взвода ДПС ОМВД России по Успенскому району, старший лейтенант полиции Иван Мирошниченко.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
По данным ГАИ, водитель Volkswagen Polo, следуя из Невинномысска в Армавир, не учел погодные условия, выбрал небезопасную скорость и допустил занос автомобиля. В результате произошло столкновение с Lada Vesta, двигавшейся со стороны Армавира. Пассажир Volkswagen и три человека из Lada получили травмы различной степени тяжести и были доставлены в больницу.