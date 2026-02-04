На строительство пятизвездочного отеля в Сочи направят 35,5 млрд рублей

«Банк Дом.РФ» предоставил девелоперу Gravion кредитное финансирование в объеме 35,5 млрд руб. для реализации проекта строительства премиального гостиничного комплекса в Сочи. Кредитная линия открыта на возведение пятизвездочного отеля «Сиалия Космос Селекшн», который планируется разместить в Адлерском районе курорта. Об этом сообщили в пресс-службе финансовой организации.

Проект предусматривает создание гостиничного комплекса с номерным фондом порядка 1,4 тыс. лотов. Ввод объекта в эксплуатацию запланирован на 2029 год. Отель станет частью всесезонного курорта, который девелопер реализует на земельном участке площадью 4,5 га. Совокупная площадь застройки составит 107 тыс. кв. м.

Согласно концепции проекта, на территории комплекса будет сформирована первая в регионе longevity-экосистема, ориентированная на создание условий для продолжительной и активной жизни с сохранением физического, ментального и социального благополучия. В структуре номерного фонда предусмотрены как классические гостиничные номера, так и отельные резиденции, рассчитанные на сезонное проживание.

Проект «Сиалия Космос Селекшн» получил статус масштабного инвестиционного проекта Краснодарского края. В Сочи аналогичный статус на сегодняшний день имеют лишь два гостиничных комплекса. Присвоение МИП позволяет реализовывать проект с применением особых условий поддержки со стороны региона.

В настоящее время на строительной площадке ведутся подготовительные работы и работы нулевого цикла. Оператором будущего отеля выступит Cosmos Hotel Group, которая будет управлять объектом под брендом Cosmos Selection.

Ранее сообщалось, что летом 2025 года «Банк Дом.РФ» заключил кредитные соглашения по трем проектам строительства гостиничных комплексов в Южном федеральном округе на общую сумму 8,7 млрд руб. Эти договоры были оформлены в рамках программы льготного финансирования туристической инфраструктуры, реализуемой Министерством экономического развития РФ. Очередной этап отбора проектов в рамках программы проходил с 25 декабря 2024 года по 3 марта 2025 года.

Мария Удовик