Краснодар и Сочи упоминаются в опубликованных материалах дела Джеффри Эпштейна

Краснодар и Сочи упоминаются в массиве документов по делу американского финансиста Джеффри Эпштейна, обвиненного в секс-торговле несовершеннолетними. Материалы были опубликованы Министерством юстиции США 30 января и включают около 3 млн страниц архивных файлов, в которых фигурируют десятки городов по всему миру, в том числе российские.

Согласно опубликованным документам, в материалах дела зафиксированы упоминания ряда населенных пунктов России, которые Эпштейн либо посещал лично, либо в отношении которых его сотрудники и помощники организовывали поездки для третьих лиц, включая оплату перелетов и проживания. В числе городов, указанных в материалах, значится Краснодар. В документах также говорится о контактах Эпштейна или его представителей с девушками, родившимися либо проживавшими в этом городе.

Помимо Краснодара в опубликованных файлах упоминаются Ставрополь, Ростов-на-Дону, Москва, Санкт-Петербург, Челябинск, Екатеринбург, Омск, Новосибирск, Красноярск, Иркутск, Владивосток, Хабаровск и Нижний Новгород. В материалах также указано, что сам Эпштейн либо его помощники бывали в Санкт-Петербурге, Москве, Ростове-на-Дону, Казани, Самаре, Иркутске и Хабаровске.

После публикации документов в российских и зарубежных СМИ, а также в Telegram-каналах распространилась информация о возможной причастности одного из краснодарских модельных агентств к организации поездок для Эпштейна. Поводом для подобных сообщений стали материалы, в которых говорилось о передаче в феврале 2018 года портфолио модели неизвестным отправителем в адрес финансиста. В социальных сетях также появлялись утверждения об участии этого агентства в мероприятиях, связанных с церемонией открытия Олимпийских игр в Сочи.

Директор краснодарского модельного агентства Shtorm models Дана Борисенко заявила, что компания не имела каких-либо связей с Джеффри Эпштейном. По ее словам, агентство не сотрудничало с ним и не направляло моделей на контракты в модельные агентства США. Она подчеркнула, что распространяемая информация не соответствует действительности.

Мария Удовик