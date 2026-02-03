Суд оставил в силе обращение в доход государства оператора связи в Тамбове

Тамбовский областной суд отклонил апелляционные жалобы на передачу в собственность государства местного оператора связи ООО «Ланта». Как рассказывал «Ъ», в октябре прошлого года местный райсуд по иску Генпрокуратуры запретил деятельность бывших владельцев компании и изъял из их собственности активы, оцениваемые в миллиарды рублей.

В объединенной пресс-службе судов Тамбовской области сообщили, что вышестоящая инстанция отказала в изменении решения. Оно вступило в законную силу.

Деятельность совладельцев ООО «Ланта» Александра Васильева и Александра Зайцева, а также супруги последнего Маргариты и болгарской некоммерческой ассоциации For Free Russia была признана экстремистской и запрещена. Их признали виновными в финансировании ВСУ. В доход государства помимо оператора были взысканы принадлежащие им два торговых центра, отель «Берендей» и 4 га высоколиквидных земель в Тамбовской области общей стоимостью более 2,4 млрд руб.

До рассмотрения апелляционных жалоб ответчиков в самой компании «Ланта» сменился гендиректор. Предыдущий руководитель покинул РФ.

Сергей Толмачев, Воронеж