Исход из «Ланты»

Основатель и совладелец крупного оператора связи в Тамбовской области «Ланта» Александр Васильев покинул РФ после того, как Генпрокуратура инициировала дело о национализации его компании. Предприниматель рассказал “Ъ”, что уехал из страны по делам, согласовав выезд с правоохранительными органами. Он уверен, что не делал ничего незаконного, и намерен отстаивать свою позицию в суде. Ранее господин Васильев объявил о готовности передать компанию в собственность сотрудников.

26 сентября Telegram-канал «Тамбовский юрист» сообщил об отъезде из РФ совладельца и гендиректора местного оператора связи ООО «Ланта» Александра Васильева. По данным автора канала, предприниматель уехал в ОАЭ через некоторое время после того, как Генеральная прокуратура инициировала дело об обращении в доход государства компании и активов ее совладельцев. Напомним, помимо господина Васильева, владеющего 49% «Ланты», ответчиками по иску ведомства выступают Александр Зайцев, в собственности которого 51% фирмы, его супруга Маргарита Зайцева и болгарская некоммерческая организация For Free Russia Association.

В разговоре с “Ъ” Александр Васильев сказал, что действительно находится в деловой поездке: «Я уехал по делам. Выезд был согласован с правоохранительными органами». Предприниматель напомнил, что является ответчиком по административному иску, а уголовных дел в его отношении нет.

«Я ничего незаконного не предпринимал, с иском не согласен, готовлю свои возражения. Мою позицию на суде будет отстаивать мой представитель.

До завершения судебных разбирательств раскрывать подробности стратегии моей защиты я не буду»,— резюмировал господин Васильев.

Как рассказывал “Ъ”, надзор считает, что ответчики являются экстремистским объединением, которое поддерживает украинские вооруженные и террористические формирования. По версии Генпрокуратуры, Александр и Маргарита Зайцевы после событий 2014 года поддержали новые украинские власти, а в 2017-м покинули РФ и основали в Болгарии некоммерческую организацию For Free Russia Association, которая реализует программы и проекты по дискредитации руководства России.

В ходе проверки было установлено, что чета Зайцевых открыто финансирует запрещенные в России националистические террористические бандформирования «Айдар», «Легион “Свобода России”», «Русский добровольческий корпус». При этом доходы они получают от «Ланты» и расположенной в Тамбове коммерческой недвижимости, в том числе через подконтрольный парк-отель «Берендей».

В поданном в суд иске Генпрокуратура требует признать ответчиков экстремистским сообществом и обратить в собственность государства все их активы.

После подачи иска господин Васильев опубликовал открытое письмо, где выразил отношение к претензиям Генеральной прокуратуры. В нем предприниматель рассказал, что основал «Ланту» в 2003 году, когда учился на третьем курсе университета. Через три года в проект зашел Александр Зайцев — его участие, по словам основателя компании, было исключительно инвестиционным, он не занимался ее управлением. При этом после отъезда господина Зайцева из РФ Александр Васильев не знал, чем занимается его партнер, но продолжал выплачивать дивиденды, так как у него не было ни полномочий, ни времени выяснять, куда тот тратит деньги.

Александр Васильев объявил, что обсудил выдвинутые ему требования с партнером: «Если изъятие наших долей — это принципиальная позиция Генеральной прокуратуры, то было бы справедливее передать эти доли сотрудникам компании вместо передачи их в собственность государства. Если нет правовых инструментов сделать это по решению суда, то мы готовы это сделать в добровольном порядке». Сейчас в «Ланте» работает более 200 человек. По собственным данным, компания предоставляет комплекс телекоммуникационных услуг (интернет, телевидение, телефонная связь и видеонаблюдение) более чем 50 тыс. клиентов в Тамбове и Котовске. Ежемесячная выручка «Ланты» составляет 65 млн руб.

Иск Генпрокуратуры рассматривается в закрытом режиме в Октябрьском райсуде Тамбова. Первое заседание назначено на 6 октября.

Сергей Толмачев, Воронеж