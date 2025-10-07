У тамбовских экстремистов не осталось ни земли, ни связи

Как стало известно “Ъ”, удовлетворен иск Генпрокуратуры о признании экстремистами предпринимателей из Тамбовской области, владевших крупным региональным оператором сотовой связи ООО «Ланта», торговыми центрами, отелем и землей. За связь с вооруженными формированиями Украины деятельность ответчиков запретили, а их активы, оцениваемые в миллиарды рублей, были обращены в доход государства. Защита фигурантов планирует обжаловать судебное решение.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Октябрьский районный суд Тамбова 7 октября полностью удовлетворил административный иск Генпрокуратуры о признании экстремистами местных предпринимателей Александра Зайцева, его жены Маргариты, их коммерческого партнера Александра Васильева, а также болгарской некоммерческой ассоциации For Free Russia (София). Главой ассоциации является бывший депутат Госдумы России Геннадий Гудков, признанный иноагентом и включенный в 2024 году Росфинмониторингом в реестр террористов и экстремистов.

For Free Russia Association, доказала в суде Генпрокуратура, реализует программы и проекты по дискредитации руководства России, внешней и внутренней политики страны. Переехавшие в Болгарию Александр и Маргарита Зайцевы финансировали ассоциацию и другие антироссийские проекты.

Александр Зайцев, уезжая за границу, передал ООО «Ланта» в управление партнеру Александру Васильеву.

Организация обслуживает крупные предприятия оборонно-промышленного комплекса, коммерческие структуры и жителей региона, насчитывая более 50 тыс. абонентов.

Ежегодная выручка компании превышает 1,1 млрд руб., а валовая прибыль — 700 млн руб.

Часть ее, установил надзор, обналичивалась и посредством криптовалюты перечислялась на счет Александра Зайцева в банке UBS Switzerland (Швейцария). Таким образом он получил не менее 36 млн руб., которые использовал для спонсирования подразделений ВСУ, в том числе запрещенных в России националистических террористических формирований «Айдар», «Легион Свобода России», «Русский добровольческий корпус».

Так, по данным Генпрокуратуры, в 2024 году главным ответчиком было обеспечено приобретение автомобильной техники общей стоимостью свыше 24 млн руб. для нужд «Легиона Свобода России» (признан Верховным судом в марте 2023 года террористической организацией и запрещен). Последний выразил Александру Зайцеву благодарность за это. В свою очередь, Маргарита Зайцева, установил надзор, поучаствовала в организации аукционов, на которых в поддержку ВСУ собрали более 800 тыс. руб. За счет привлеченных ресурсов для нужд воюющего с 2014 года спецподразделения войск национальной гвардии Украины «Омега» были закуплены дроны, средства связи, носилки и прочее.

Признав ответчиков экстремистами, суд обратил в казну государства принадлежавшее им ООО «Ланта», два торговых центра, отель «Берендей» и 4 га высоколиквидных земель в Тамбовской области общей стоимостью более 2,4 млрд руб. По ходатайству прокурора судебный акт был обращен к немедленному исполнению.

Гендиректор ООО «Ланта» Александр Васильев, уехавший за границу вслед за семьей экстремистов Зайцевых, сказал “Ъ”, что не согласен с судебным решением и будет его обжаловать.

По словам ответчика, суд отклонил все его ходатайства: например, предприниматель просил привлечь к делу свою супругу и органы опеки, так как предметом иска является в том числе совместно нажитое имущество и жилье его родителей. Кроме того, Александру Васильеву было отказано в привлечении ряда свидетелей и в исключении доказательств, которые защита считает недопустимыми. Предприниматель также не смог добиться участия в рассмотрении иска по видеосвязи, так как он находится вне России.

«Суд предоставил на ознакомление защите с материалами 37 томов дела и полтора часа, а после добавил еще полтора тома»,— посетовал Александр Васильев. Он подчеркнул, что по решению суда фактически лишен «единственной жилплощади, в которой он прописан».

Между тем, согласно судебной практике, решения по делам в отношении лиц, признанных экстремистами, как правило, не пересматриваются.

Николай Сергеев; Сергей Толмачев, Воронеж