Кубань лидирует по сумме страховых выплат аграриям в 2025 году

Краснодарский край и Ростовская область стали крупнейшими получателями страховых выплат в системе агрострахования с господдержкой в 2025 году. По данным Национального союза агростраховщиков (НСА), аграрии в каждом из регионов получили по 3 млрд руб. за погибший урожай.

«Наибольший застрахованный ущерб в АПК в 2025 году пришелся на юг России, который два сезона подряд страдал от длительной засухи и весенних заморозков. Наибольшие выплаты получили хозяйства Кубани — 3 млрд 183 млн руб. Почти такую же сумму — 3 млрд 181 млн руб. — перечислили аграриям Ростовской области. За исключением 9 млн руб., направленных одной донской птицефабрике, все выплаты произведены по убыткам в растениеводстве», — сообщил президент НСА Корней Биждов.

Третье место по объему страховых компенсаций занял Ставропольский край. Здесь аграрии получили 754 млн руб., все средства — растениеводам. По словам господина Биждова, после засухи 2024 года региональная администрация использовала метод искусственных осадков, что позволило хозяйствам пройти весну и начало лета 2025 года более благополучно. К осени дефицит влаги вновь сказался на урожае подсолнечника и кукурузы, а ущерб усугубили штормы, град и сильный ветер.

В целом компании НСА выплатили аграриям 9,5 млрд руб. по договорам агрострахования с господдержкой в 45 регионах. Из них 8,6 млрд руб. направлены на покрытие гибели сельхозкультур в 38 регионах, 891 млн руб. — за утрату поголовья в восьми регионах. По упрощенной программе страхования урожая на случай потерь при ЧС аграрии получили 717 млн руб. в 13 регионах.

Вячеслав Рыжков