Кредиторы Краснодарского завода ЖБИ обратятся в суд о продлении банкротства

Конкурсный управляющий ООО «Краснодарский завод ЖБИ» Андрей Александров сообщил, что на прошедшем накануне собрании кредиторов предприятия было принято решение обратиться в Арбитражный суд Кубани с ходатайством о продлении процедуры банкротства общества. Сообщение опубликовано в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Как сообщал «Ъ-Кубань», в октябре 2024 года Арбитражный суд Краснодарского края признал ООО «Краснодарский завод ЖБИ» банкротом по упрощенной процедуре отсутствующего должника. С заявлением в суд обратился индивидуальный предприниматель Дмитрий Дураджи, перед которым завод задолжал 6,6 млн руб., не исполнив обязательства по договору аренды недвижимости в период с 2015 по 2017 годы. Требования ООО «Бинаком» к должнику на основании договора уступки прав требования от 19 октября 2022 года были уступлены господину Дураджи.

По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «Краснодарский завод ЖБИ» зарегистрировано в 2011 году в Краснодаре. Основной вид деятельности — производство изделий из бетона для использования в строительстве. Учредителем общества является Дмитрий Шевердинов. Уставный капитал — 10 тыс. руб. Выручка компании за 2017 год составила 16,7 млн руб., убыток — 5 млн руб. (более свежие финансовые показатели предприятия не опубликованы).

По данным Rusprofile.ru, в 2024 году компания занимала 216-е место в отрасли по Краснодарскому краю и 4881-е по России, что говорит о небольшой доле на рынке. Компания преимущественно выступала ответчиком по делам о неисполнении обязательств, проиграв 12 из 18 таких споров. Пик судебной активности пришелся на 2015 и 2017 годы.

Василий Хитрых