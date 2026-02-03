Мосгорсуд оставил нижегородца Михаила Штокмана под стражей

Суд апелляционной инстанции отказал адвокату Штокмана М.О. в жалобе на арест его подзащитного, обвиняемого в посредничестве при получении взятки (ч. 4 ст. 291.1 УК РФ). Постановление Мосгорсуда было вынесено в конце января 2026 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Судя по материалам, дело против Штокмана М.О., возбужденное 15 декабря, объединено в одно производство с делом о превышении полномочий (ч. 1 ст. 286) и получении взятки (ч. 6. ст. 290), возбужденным в отношении человека с такой же фамилией 25 сентября 2025 года. Как писал «Ъ-Приволжье», 26 января стало известно о задержании бывшего вице-мэра Ильи Штокмана, а в декабре — о задержании его брата, гендиректора бетонного завода «Вектор» Михаила Штокмана.

Детали самого уголовного дела в апелляционном постановлении не приводятся. Илью Штокмана ранее обвинили в том, что в 2022 году он якобы получил 55 млн руб. взятки за покровительство застройщику, который по муниципальному заказу строил жилье в Автозаводском районе Нижнего Новгорода.

Басманный суд Москвы арестовал второго обвиняемого 18 декабря сроком до 17 февраля 2026 года. Его адвокат считает постановление необоснованным и что оно «является копией ходатайства следствия». В жалобе защитник в том числе указал «на отсутствие сведений об осведомленности Штокмана в том, что переведенные денежные средства являлись взяткой». Довод о возможности фигуранта «длительное время проживать на территории государства И***» адвокат считает несостоятельным, так как загранпаспорт находится у следователя.

Представитель защиты просил заменить меру пресечения на домашний арест, залог и запрет определенных действий. Однако Мосгорсуд отказал. В определении говорится, что фигуранта обвиняют в особо тяжком преступлении, что он может оказать давление на участников по делу и уничтожить доказательства.

Галина Шамберина