Бывшего вице-мэра Илью Штокмана обвинили в получении взятки 55 млн рублей

Следователи предъявили бывшему первому заместителю главы администрации города Нижнего Новгорода Илье Штокману обвинение в получении взятки 55 млн руб. По данным регионального управления СКР, деньги он получил за покровительство одной из строительных компаний.

По версии следствия, Илья Штокман помог этой компании с заключением муниципальных контрактов как с единственным подрядчиком, и обеспечил лояльный контроль за их исполнением. По данным ФСБ, речь идет о строительстве домов по государственной региональной программе «Переселение граждан из ветхого аварийного фонда».

Обвинение Штокману предъявили по ч. 6 ст. 290 УК РФ (Получение должностным лицом взятки в особо крупном размере).

Противоправные действия бывшего вице-мэра выявили сотрудники СКР И ФСБ. По месту жительства Штокмана пошел обыск. Сейчас по уголовному делу следователи проводят комплекс необходимых следственных и других процессуальных действий. Они выясняют все обстоятельства произошедшего и устанавливают другие эпизоды преступной деятельности фигуранта.

Как писал «Ъ-Приволжье», Илья Штокман работал в администрации Нижнего Новгорода с 2020 года. За год до этого он стал победителем программы «Лидеры России». В 2022 году Штокман ушел на СВО, сохранив за собой пост в мэрии Нижнего Новгорода.

В августе текущего года он официально уволился из городской администрации, а в сентябре его задержали в Сочи и доставили в Нижний Новгород, где суд отправил его под стражу на два месяца.

