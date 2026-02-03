В Краснодаре приезжая получила срок за незаконную регистрацию иностранцев

Краснодарский краевой суд по апелляции прокуратуры изменил меру наказания уроженке Узбекистана Шаходатхон Расуловой, признанной виновной в организации незаконной миграции группой лиц. Ранее Первомайский районный суд города назначил ей два года лишения свободы условно с испытательным сроком, сообщили в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

Как установил суд, фигурантка Расулова, вступив в сговор с гражданами России и иностранцами, направляла в миграционную службу ходатайства о приглашении на территорию страны граждан арабских стран, с которыми ранее не была знакома. В документах она указывала ложные сведения о личной знакомости с иностранцами, обещая предоставить им жилье и обеспечить законное пребывание в России.

Прокуратура отметила, что действия обвиняемой Расуловой нарушили целостность государственной границы и поставили под угрозу общественный порядок и безопасность граждан. В результате апелляционная инстанция изменила приговор и назначила реальное лишение свободы на два года с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

Вячеслав Рыжков