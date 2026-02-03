На федеральной территории Сириус обсуждают амбициозный проект надземной экотропы общей протяженностью более 18 км и стоимостью 7,1 млрд руб. Это экологическая тропа с двумя пешеходными маршрутами, видовыми точками, выступающими надземными зонами. Предполагается, что проект станет частью концепции города, где пешеходные и велосипедные дорожки составляют основу городской инфраструктуры. Инициативу назвали масштабной и не имеющей российских аналогов. Основатель градостроительной компании «Яуза» Илья Заливухин считает, что данный проект малоэффективен и не решает основных проблем городской среды.

Илья Заливухин

«Актуальность создания единой пешеходной среды в любом городе, включая федеральную территорию Сириус, Сочи, Краснодар, очень высока. Но я считаю, что маршруты должны располагаться на земле, особенно в жарком климате, где важно передвижение под большими деревьями, дающими тень.

Что с того, что экотропа станет самой длинной в Европе. Есть и практические проблемы подвесных конструкций. Каким образом люди будут спасаться от жары на этих поднятых мостах, ведь деревья там не посадить. Там просто элементарно будет очень жарко ходить. Что касается сравнения с Китаем, там оправдано использование поднятых маршрутов тем, что их строят над болотами и водоемами, где нельзя затрагивать экосистему. В городской среде, по моему мнению, эффективнее создавать водно-зеленый каркас на земле.

На мой взгляд, этот проект можно назвать точечным решением, направленным на создание "вау-эффекта". Я считаю, что средства лучше вложить в комплексное планирование территории Сириуса, поскольку нормального мастер-плана развития до сих пор не существует.

Альтернативой подвесным пешеходным дорогам я бы предложил создание велохайвея — приподнятой велосипедной трассы по примеру Голландии и Китая. Это позволило бы убрать средства индивидуальной мобильности с тротуаров и обеспечить быстрое передвижение по городу».