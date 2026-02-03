Отели сети Marton продолжают работу и принимают бронирования в Краснодаре

Отели сети Marton в Краснодаре продолжают функционировать в штатном режиме и принимают бронирования, несмотря на исполнение судебного решения о конфискации имущества у бывшего судьи Верховного суда РФ Виктора Момотова и его деловых партнеров — Андрея и Ивана Марченко. Как сообщили «Ъ-Кубань» в службе бронирования, номера доступны для резервирования без ограничений по датам.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Ранее представители сети сообщали, что информация о закрытии гостиниц не соответствует действительности. Отдельные объекты продолжают принимать заявки на проживание. Бронирование осуществляется через официальный сайт сети, а также по стандартным каналам продаж. На текущий момент ограничения на размещение гостей отсутствуют.

Стоимость проживания в отелях сети в Краснодаре варьируется в зависимости от категории номера и периода заезда. Минимальная цена размещения для двух гостей начинается от 1,9 тыс. руб. за ночь, при этом стоимость отдельных номеров в пиковые даты может превышать 16,3 тыс. руб. Представители службы бронирования уточнили, что ценовая политика и условия размещения остаются без изменений.

Ранее, в октябре 2025 года, «Ъ-Кубань» сообщал о начале исполнительных действий судебных приставов по решению Останкинского суда Москвы. В рамках процесса рассматривался иск Генеральной прокуратуры РФ о взыскании в доход государства активов, связанных с Виктором Момотовым и его партнерами. Тогда сообщалось об опечатывании отдельных зданий сети Marton и временном ограничении доступа в них.

14 октября Останкинский суд Москвы удовлетворил иск Генпрокуратуры, постановив обратить в доход государства активы общей рыночной стоимостью не менее 9 млрд руб., включая 95 объектов недвижимости. Вместе с тем, как следует из текущих данных, гостиничные объекты сети в Краснодаре продолжают операционную деятельность и обслуживают клиентов в обычном режиме.

Мария Удовик