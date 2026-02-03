Губернатор поручил подготовить технику к возможным подтоплениям на Кубани

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев дал поручение подготовить необходимую технику и средства для ликвидации возможных подтоплений, которые могут произойти из-за обильных снегопадов. Вопросы, связанные с непогодой, обсудили на совещании под руководством главы региона. Об этом сообщает пресс-служба администрации края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: администрация Краснодара Фото: администрация Краснодара

«В случае угрозы подтопления необходимо заблаговременно предупредить жителей, оперативно оказать всю необходимую помощь — развернуть пункты временного размещения, создать запас воды и еды. От нашей слаженной работы зависит безопасность шести миллионов жителей региона», — заявил Вениамин Кондратьев.

Вице-губернатор Дмитрий Маслов доложил, что для мониторинга уровня воды в реках круглосуточно работают 311 автоматических гидрологических комплексов. Датчики размещены на потенциально опасных участках рек. Посты позволяют заблаговременно, от 2 до 12 часов, спрогнозировать развитие паводковой ситуации.

«В настоящее время на реках юго-западных районов и Черноморского побережья сохраняется повышенный фон, без достижения критических отметок. В первую очередь, это Абинский, Крымский, Северский районы, города Геленджик и Новороссийск», — сообщил Дмитрий Маслов.

По его словам, опасность повышения уровня воды сохраняется в первую очередь на реках Черноморского побережья — в Туапсинском муниципальном округе и Сочи. Согласно прогнозам, дожди в этих муниципалитетах продолжатся до вечера 3 февраля.

Начальник Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю Алексей Клушин рассказал об оперативной обстановке. По его словам, наиболее сильные осадки от 16 до 30 мм выпали в Сочи, Анапе, Новороссийске, Ейском и Староминском районах. Массовых подтоплений не прогнозируется. Однако возможны подтопления 18 участков населенных пунктов, которые расположены в низменности.

«Наиболее опасные — в Сочи и Туапсинском муниципальном округе. Также переливы воды через автомобильные дороги и мосты Сочи. Силы и средства для работ по ликвидации таких происшествий готовы», — отметил господин Клушин.

Вице-губернатор Евгений Пергун подчеркнул, что на случай затопления улиц и придомовых территорий при таянии снега в муниципалитетах и водоканалах имеется необходимая техника для откачки талых вод — мотопомпы, илососы и ассенизаторские машины. Кроме того, Министерством ТЭК и ЖКХ налажено взаимодействие с министерством ГО и ЧС и муниципалитетами для работы и предоставления техники. Министерство имеет собственную откачивающую технику, состоящую на балансе подведомственных организаций.

Заместитель начальника Краснодарского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Светлана Попова сообщила, что температурные колебания с выпадением осадков на территории края, согласно прогнозам, будут весь февраль.