Суд Геленджика постановил, что Георгиевский Крест дает право на получение земли участнику СВО

Суды Краснодарского края признали незаконным отказ администрации Геленджика в предоставлении земельного участка участнику специальной военной операции, награжденному Георгиевским крестом IV степени. С соответствующим административным иском в суд обратился ветеран боевых действий, которому было отказано в бесплатном предоставлении земли на основании краевого закона №532-КЗ, сообщили в объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.

Как следует из материалов дела, в администрации сочли, что право на получение участка имеют лишь лица, награжденные орденами Российской Федерации, тогда как Георгиевский крест является лишь знаком отличия ордена Святого Георгия. Суд, изучив нормативную базу и разъяснения, содержащиеся в указе президента РФ о государственной наградной системе, указал, что Георгиевский крест IV степени относится к одноименным государственным наградам и подтверждает наличие у награжденного установленных законом оснований для получения земельного участка.

Геленджикский городской суд пришел к выводу, что отказ администрации не соответствует требованиям действующего законодательства, и обязал муниципалитет предоставить истцу земельный участок в границах города-курорта. С этим решением согласилась судебная коллегия по административным делам Краснодарского краевого суда, оставив его без изменений. Судебный акт вступил в законную силу.

Вячеслав Рыжков