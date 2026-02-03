Тимашевский элеватор на 46,5 тысячи тонн продают за 100,5 млн рублей

Имущественный комплекс ООО «Тимашевский элеватор» вместимостью 46,5 тыс. т зерна выставлен на торги за 100,5 млн руб.

В состав продаваемого объекта входят силосные корпуса с рабочей башней и соединительными галереями, зерносклады, здания зерносушилок, приемный механизированный амбар на четыре проезда, трансформаторная подстанция и лаборатория.

Комплекс включает производственные здания: пожарное депо с насосной станцией, визировочную площадку, здания автомобильных весов, газорегуляторного пункта, мастерские, гараж и бытовые помещения для персонала.

На территории предприятия расположены внутриплощадочные сети водопровода, канализации, газопровода и электроснабжения, а также железнодорожные ворота и точка отгрузки на железнодорожный транспорт с навесом.

К продаже прилагается право аренды земельного участка площадью 39,3 тыс. квадратных метра. Земли относятся к категории населенных пунктов и предназначены для эксплуатации производственной базы.

В комплект входит технологическое оборудование: шесть автомобилеразгрузчиков различных моделей, инфракрасный анализатор, аспирационные сети, бетоносмеситель, автомобили и другая техника для работы элеватора.

ООО «ТЭ» зарегистрировано в 2004 году. Отрасль — хранение и складирование зерна. Руководитель — конкурсный управляющий Александр Масякин, бенефициар — Диана Поголова. В 2024 году убыток компании составил 4 млн руб.

В марте 2020 года решением Арбитражного суда Краснодарского края ООО «Тимашевский элеватор» признано банкротом, введена процедура конкурсного производства сроком на шесть месяцев. Кредиторами выступили ООО «Вектор», ПАО «Восточный экспресс банк», администрация Тимашевского городского поселения, АО НЭСК в лице филиала «Тимашевскэнергосбыт», ГБУ КК «Крайтехинвентаризация — Краевое БТИ», ООО «Агрофирма "Хуторок"», ООО «Деметра Трейдинг» и ряд других компаний.

В арбитражных судах Краснодарского края и Ростовской области с 2020 года рассматривалось более 20 дел о взысканиях денежных средств с ООО «ТЭ».

Елена Турбина