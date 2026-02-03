Рютте: войска НАТО появятся на Украине сразу после заключения мира

Иностранные войска могут появиться на Украине сразу после заключения мирного соглашения, заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, выступая в Верховной раде.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Andrii Nesterenko / Reuters Фото: Andrii Nesterenko / Reuters

«Как только будет заключено мирное соглашение, сразу же появятся вооруженные силы, самолеты в воздухе и поддержка в море от тех в НАТО, кто согласился», – сказал он.

6 января президенты Франции, Великобритании и Украины подписали в Париже декларацию о развертывании французских и британских войск после прекращения огня.

8 января официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что декларация «коалиции желающих» по гарантиям безопасности Украины ориентирована на продолжение милитаризации. Она добавила, что размещение воинских подразделений западных стран на Украине Россия будет рассматривать как прямую угрозу безопасности. Такие объекты станут законными целями для вооруженных сил РФ.

1 февраля замглавы МИД России Александр Грушко заявил о важности ограничения военного потенциала Украины, связав этот вопрос с планами ускоренного приема страны в Евросоюз.