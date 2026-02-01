В МИД России указали на важность ограничения военного потенциала Украины

Замглавы МИД России Александр Грушко сказал о важности ограничения военного потенциала Украины. По его словам, это особенно актуально из-за планов ускоренного приема страны в Евросоюз.

«Я могу сказать, что с учетом всех анонсированных планов ускоренного приема Украины в милитаризирующийся стремительно Евросоюз, особое значение имеет ограничение военного потенциала самой Украины»,— сказал господин Грушко «РИА Новости».

Украина подала заявку на членство в ЕС в феврале 2022 года. В том же году Совет ЕС присвоил стране статус кандидата на вступление. Еврокомиссия сообщала, что переговоры с властями Украины о членстве начнутся до конца 2025 года и завершатся до конца 2028-го. Financial Times писала, что европейские чиновники предлагали изменить порядок вступления в объединение, чтобы Украина стала его членом в ближайшее время.