Более 30 улиц Краснодара остались без электричества из-за энергоаварий

Более 30 улиц и переулков в Карасунском округе Краснодара остались без электричества из-за повреждения на линии 6-10 кВ, произошедшего 3 февраля около 12:50. Об этом сообщает городская ЕДДС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

В результате аварии были обесточены ПС ВП-411 и 21 трансформаторная подстанция. Без электроэнергии остались жители домов на улицах Виктора Нарыкова, Виноградной, Первомайской, Трактовой, Красивой, Ясеневой, Богатырской, Гагарина, Картинной, Пригородной, Пшеничной, Ржаной, Светлой, Заповедной, Березовой, Ольховой, Зоологической, Платановой, Норковой, Платиновой, Прудовой, Союзной, Цигейковой, Сосновой, Крайней.

Также электроэнергии лишились переулки Сухой, Николая Кондратенко, 1-й и 2-й Короткий, Малиновый, Первомайский и Деловой. На месте происшествия работает аварийная бригада. Как уточнили на горячей линии АО НЭСК, ориентировочное время восстановления подачи электричества — 17:00.

Дополнительную информацию можно получить в диспетчерской службе Электросети Кубани Краснодарэлектросеть по телефону 255-45-66.

Никита Бесстужев