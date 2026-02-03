В Сочи селевой поток заблокировал участок трассы на 1,3 км

В Адлерском районе Сочи из-за ливней сошел селевой поток, перекрывший дорогу к канатной станции на участке длиной 1,3 км. Оползневая активность зафиксирована еще в нескольких местах города, сообщает пресс-служба ГАИ курорта.

Грязевые массы заблокировали участок трассы от курорта Альпика-Сервис до Сулимовского ручья и далее к станции канатной дороги 3S. Движение автотранспорта временно остановлено. Спецтехника ведет расчистку дорожного полотна, а сотрудники ГИБДД организуют безопасный объезд и помогают освободить проезжую часть от припаркованных машин.

В селе Эсто-Садок на улице Олимпийской схождение грязевых масс заставило изменить начальные и конечные остановки автобусных маршрутов 105, 105с, 105э, 163, 535 и 535э. Посадка и высадка пассажиров временно происходит у остановки в районе «Вкусно и точка».

Ночью активизировался оползень в районе жилого комплекса «Министерские озера» на улице Тепличной. Грязевые массы с верхней части склона распространились на территорию комплекса, где находились припаркованные автомобили.

Ограждение по периметру с трудом сдерживает давление грунта, однако угрозы жилым домам не выявлено. На месте работают сотрудники районной администрации, ведется постоянный мониторинг. Инженерные коммуникации функционируют без повреждений. Расчистка территории запланирована на 3 февраля в дневное время.

Активность оползневых процессов отмечена также на улице Петрозаводской. Жители сообщают о подтоплении дворов и движении склона в сторону жилых домов.

Ситуация осложняется приходом холодного фронта. С 3 по 8 февраля прогнозируются сильные осадки, дождь и мокрый снег на побережье и предгорьях, снегопады с лавинной опасностью в горах выше 1000 м. Возможны подъем рек до опасных отметок, волнение моря до 3–4 баллов, образование наледи и налипание мокрого снега на дорогах.

Городская администрация провела заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям, обсудив меры подготовки к стихии. Жителям Сочи рекомендуют соблюдать повышенную осторожность в районах с активными оползневыми процессами и следовать указаниям властей для обеспечения безопасности.

Никита Бесстужев