Спрос на мульчирование на Кубани вырос в полтора раза за год

В 2025 году в Краснодарском крае зафиксирован рост спроса на услуги, связанные с частным сельским хозяйством и подготовкой земельных участков к агропроизводству. Такие выводы следуют из исследования «Авито Услуг» (имеется в распоряжении «Ъ-Кубань»), охватывающего период с января по декабрь и сопоставляющего показатели с 2024 годом.

Наиболее заметная динамика отмечена в сегменте садово-огородных работ. Спрос на мульчирование увеличился на 50% год к году, что эксперты связывают с распространением практик, направленных на сохранение влаги и повышение урожайности. Услуги по покосу камыша стали востребованнее на 34%, кронирование деревьев — на 17%, что отражает интерес владельцев участков к оптимизации использования территории и снижению рисков повреждений насаждений.

Рост активности наблюдался и в сегменте земляных работ. Спрос на дискование почвы увеличился на 40%, на транспортировку грунта — на 21%, на доставку чернозема — на 8%. Эти услуги используются при формировании плодородного слоя, обустройстве дренажных систем и подготовке участков под хозяйственные постройки. По данным «Авито Услуг», в 2025 году интерес к мелиорации в регионе вырос на 11%, к дренажным работам — на 10%.

Расширение частного агросегмента отразилось и на рынке труда. По информации «Авито Работы», количество вакансий в сельском хозяйстве Краснодарского края в 2025 году увеличилось на 18% год к году, а средний уровень предлагаемых зарплат достиг 71,7 тыс. руб. в месяц, что на 17% выше показателя предыдущего года. Наиболее заметный рост спроса пришелся на сельскохозяйственных рабочих — число вакансий по этой категории удвоилось, средняя предлагаемая зарплата составила 77,3 тыс. руб. Существенное увеличение спроса также зафиксировано на садовников и работников теплиц — на 55 и 46% соответственно.

Самыми высокооплачиваемыми специалистами в отрасли в 2025 году стали сборщики урожая: средний уровень предложений по этой позиции достиг 127,5 тыс. руб. в месяц. В числе лидеров по уровню доходов также оказались помощники по хозяйству и сельскохозяйственные рабочие.

Эксперты отмечают, что рост числа вакансий и повышение зарплат способствовали увеличению интереса соискателей к аграрной сфере. В 2025 году отклики на вакансии в сельском хозяйстве выросли на 64% год к году, при этом по ряду прикладных профессий — более чем вдвое, что свидетельствует о повышении привлекательности отрасли для частных работников и сезонных специалистов.

Вячеслав Рыжков