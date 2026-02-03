В Росавиации приостановили эксплуатацию самолетов Diamond после крушения под Орском

В учебных заведениях Росавиации временно приостановили эксплуатацию самолетов Diamond DA-40 для проведения внепланового технического аудита парка этих машин после крушения воздушного судна под Орском. Об этом сообщает пресс-служба Федерального агентства воздушного транспорта.

В Росавиации также сообщили, что на месте происшествия обнаружены средства объективного контроля воздушного судна. Их сохранность обеспечена во взаимодействии с правоохранительными органами до передачи комиссии МАК для проведения анализа

Расследование авиационного происшествия проводится уполномоченным органом — МАК — с участием специалистов Росавиации. Предстоит установить обстоятельства и причины произошедшего, выработать профилактические меры для предотвращения подобных событий. До завершения расследования какие-либо выводы о причинах катастрофы преждевременны.

В понедельник, 2 февраля, под Орском в Оренбуржье произошло крушение учебного самолета Diamond DA-40. В результате произошедшего погибли три человека: инструктор и два курсанта. Родственникам каждого из погибших через страховую компанию выплатят средства в размере 1 млн руб.

Руфия Кутляева