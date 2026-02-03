Родным погибших в результате крушения учебного самолета в Орске выплатят 1 млн рублей

Родственникам каждого из погибших в крушении учебного самолета Diamond DA-40 под Орском в Оренбургской области через страховую компанию выплатят средства в размере 1 млн руб. Об этом сообщает Росавиация.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Матвей Колесников, Коммерсантъ Фото: Матвей Колесников, Коммерсантъ

Во вторник, 2 февраля, разбился учебный самолет, на борту которого были три человека. Все они погибли. Среди них: инструктор Бугурусланского летного училища гражданской авиации — филиала Санкт-Петербургского государственного университета гражданской авиации Василий Ниваев и два курсанта — Тимофей Курдупов и Дмитрий Седов.

Ранее сообщалось, что самолет вылетел из аэропорта в 09:33 (MSK+2). Сообщение о крушении воздушного судна поступило в 12:51. Расследованием причин аварии под Орском займется Межгосударственный авиационный комитет (МАК) при участии Приволжского МТУ Росавиации.

Руфия Кутляева