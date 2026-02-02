Три человека погибли в результате крушения самолета в Орске

В Орске Оренбургской области разбился учебный самолет Diamond, на борту которого находились три человека. Информацию подтвердили в правительстве региона.

«На месте падения самолета в Орске работают все экстренные региональные службы. Сообщение о крушении учебного воздушного судна Diamond в службу 112 поступило в 12:51 (MSK+2)»,— говорится в сообщении.

Находившиеся на борту два курсанта и инструктор погибли. Ведется работа по идентификации погибших.

Губернатор Оренбургской области Евгений Солнцев и правительство региона выразили глубокие соболезнования семьям и близким погибших. Региональные власти сообщили, что готовы оказать всю необходимую поддержку пострадавшим семьям.

