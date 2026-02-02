Стали известны личности погибших при крушении учебного самолета под Орском
В результате авиационной катастрофы под Орском погибли инструктор Бугурусланского летного училище гражданской авиации — филиала Санкт-Петербургского государственного университета гражданской авиации Василий Ниваев и два курсанта — Тимофей Курдупов и Дмитрий Седов. Самолет Diamond вылетел из аэропорта в 09:33 (MSK+2).
Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ
По данным администрации Орска, на месте происшествия работают спасатели, медики, представители правоохранительных органов и местные власти. Ведутся работы по ликвидации последствий инцидента.
Сообщение о крушении учебного воздушного судна поступило в службу 112 в 12:51 (MSK+2).