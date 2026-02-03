В Адлере участок дороги заблокирован после схода селевого потока

В Адлерском районе Сочи из-за проливных дождей произошел сход селевых масс на участке дороги от курорта «Альпика-Сервис» до Сулимовского ручья и далее к станции канатной дороги 3S протяженностью около 1,3 км. Временно перекрыто движение автотранспорта. На месте работают спецмашины по расчистке дорожного полотна, сотрудники Госавтоинспекции организуют безопасный объезд и помогают освободить проезжую часть от припаркованных автомобилей, сообщает пресс-служба ГАИ курорта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Сочи Фото: пресс-служба администрации Сочи

Ранее в селе Эсто-Садок на улице Олимпийской из-за схода грязевых масс были изменены начальные и конечные остановки ряда автобусных маршрутов №105, 105с, 105э, 163, 535 и 535э. Посадка и высадка пассажиров временно осуществляется у остановочного пункта в районе «Вкусно — и точка», сообщает департамент транспорта и дорожного хозяйства.

Ночная активизация оползня зафиксирована в районе ЖК «Министерские озера» на улице Тепличной. Грязевые массы с верхней части склона распространяются на территорию комплекса, где находились припаркованные автомобили. Ограждение по периметру с трудом сдерживает давление грунта, однако угрозы жилым домам не выявлено. На месте работают сотрудники администрации района, ведется постоянный мониторинг, инженерные коммуникации функционируют без повреждений. Расчистка территории запланирована на 3 февраля в светлое время суток.

Дополнительно активность оползневых процессов отмечена на улице Петрозаводской. Жители сообщают о подтоплении дворов и движении склона в сторону жилых домов. Ситуация осложняется приходом холодного фронта: с 3 по 8 февраля прогнозируются сильные осадки, дождь и мокрый снег на побережье и предгорьях, снегопады с лавинной опасностью в горах выше 1000 метров. Возможны подъем рек до опасных отметок, волнение моря до 3–4 баллов, образование наледи и налипание мокрого снега на дорогах.

Администрация города провела заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям, обсудив меры подготовки к стихии. Жителям Сочи рекомендуют соблюдать повышенную осторожность в районах с активными оползневыми процессами и следовать указаниям властей для обеспечения безопасности.

Мария Удовик