Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Межгосударственный авиационный комитет расследует причины катастрофы под Орском

Расследованием причин аварии под Орском займется Межгосударственный авиационный комитет (МАК) при участии Приволжского МТУ Росавиации. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

На место происшествия вылетели руководитель агентства Дмитрий Ядров и ректор СПбГУ ГА Юрий Михальчевский. Основной целью расследования является выявление причин катастрофы. Также планируется разработка мер, направленных на предотвращение подобных инцидентов в будущем.

Сообщение о крушении учебного воздушного судна Diamond под Орском поступило в службу 112 2 февраля 12:51 (MSK+2). Позже появилась информация о личностях погибших курсантов и инструктора.

Андрей Сазонов