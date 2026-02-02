Межгосударственный авиационный комитет расследует причины катастрофы под Орском

Расследованием причин аварии под Орском займется Межгосударственный авиационный комитет (МАК) при участии Приволжского МТУ Росавиации. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

На место происшествия вылетели руководитель агентства Дмитрий Ядров и ректор СПбГУ ГА Юрий Михальчевский. Основной целью расследования является выявление причин катастрофы. Также планируется разработка мер, направленных на предотвращение подобных инцидентов в будущем.

Сообщение о крушении учебного воздушного судна Diamond под Орском поступило в службу 112 2 февраля 12:51 (MSK+2). Позже появилась информация о личностях погибших курсантов и инструктора.

Андрей Сазонов