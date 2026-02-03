Уфимская гимназия №16 неделю назад нашла охранников за 163 тысячи рублей

Гимназия №16 Уфы, где сегодня утром ученик девятого класса напал с пластиковым автоматом на учителя и троих сверстников, 30 января заключила с единственным поставщиком договор об охранных услугах за 163,5 тыс. руб. На каком основании заключен договор, какие требования предъявлялись к подрядчику и какая организация получила контракт, на портале госзакупок не говорится.

По данным сайта госзакупок, в конце ноября прошлого года уфимская школа №41 имени Романа Бабушкина искала охранников для 21 образовательного учреждения, в том числе для МАУ Гимназия №16. Общая начальная стоимость договоров с каждой школой составляла около 24,9 млн руб., из которых до 947,8 тыс. руб. полагались для охраны 16-й гимназии.

Этому учреждению на Менделеева, 146 требовался один пост невооруженной охраны с постоянной радио- и мобильной связью. Охрана должна была круглосуточно дежурить на территории гимназии. Кроме того, от подрядчика требовалось иметь собственную резервную группу для оперативного выставления дополнительных постов охраны на случай чрезвычайной ситуации.

В описании объекта закупки также говорилось, что школа оборудована автоматической пожарной сигнализацией с системой оповещения о пожаре, тревожной кнопкой, системой внутреннего и наружного видеонаблюдения, охранной сигнализацией, системой контроля и управлением доступа во двор и здание, арочным и ручным металлоискателем и системой голосового оповещения. Конкурс не состоялся из-за отсутствия заявок.

Как сообщал «Ъ-Уфа», девятиклассник, который, по словам сити-менеджера Уфы Ратмир Мавлиева, подвергался обидам со стороны сверстников, вошел с пластиковым автоматом в гимназию, взорвал петарду и несколько раз выстрелил в учителя и одноклассников. Ранения никто не получил, напавшего задержали полицейские и росгвардейцы. Возбуждены два уголовных дела.

Идэль Гумеров