В горах Сочи из-за схода оползней временно изменили маршруты автобусов

В Сочи продолжается активизация оползневых процессов, вызванная проливными дождями. В селе Эсто-Садок на улице Олимпийской из-за схода селевых масс временно изменена начальная и конечная остановка ряда автобусных маршрутов, включая № 105, 105с, 105э, 163, 535 и 535э. Посадка и высадка пассажиров теперь осуществляется у остановочного пункта в районе «Вкусно — и точка», сообщает департамент транспорта и дорожного хозяйства администрации курорта в своем Telegram-канале.

Фото: Сергей Киселев, Коммерсантъ

По данным ряда местных Telegram-каналов, в ночь на 3 февраля в районе жилого комплекса «Министерские озера» на улице Тепличной повторно двинулся крупный оползень. Грязевые массы с верхней части склона начали распространяться на территорию ЖК, где находились припаркованные автомобили жителей. Ограждение по периметру с трудом сдерживает давление грунта и воды, но, по данным местной администрации, угрозы жилым домам не выявлено. На месте работают сотрудники районной администрации, ведется постоянный мониторинг ситуации, инженерные коммуникации функционируют без повреждений. Расчистка территории запланирована на 3 февраля, при этом работы будут проводиться в светлое время суток с учетом погодных условий.

Также наблюдается активизация оползня на улице Петрозаводской в Адлерском районе. Жители отмечают подтопление дворов и движение склона, продолжающееся в сторону жилых зданий. Ситуация усугубляется приходом холодного атмосферного фронта: с 3 по 8 февраля синоптики прогнозируют сильные осадки, дождь на побережье и в предгорьях, переходящий во второй половине дня в мокрый снег, а в горах — снегопады с лавинной опасностью на отметках выше 1 тыс. м. Возможен рост уровня рек до опасных отметок, волнение моря до 3–4 баллов, а также образование наледи и налипание мокрого снега на дорогах.

Вчера в администрации города прошло заседание городской комиссии по чрезвычайным ситуациям, на котором обсуждались меры подготовки к удару стихии. Власти Сочи призывают жителей сохранять бдительность и соблюдать правила безопасности при передвижении в районах с активными оползневыми процессами.

Мария Удовик