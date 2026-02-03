На банковских вкладах и депозитах свердловчан хранится 1,6 трлн рублей

На банковских вкладах и депозитах свердловчан хранится 1,6 трлн руб. По словам заместителя начальника Уральского главного управления Банка России Сергея Коровина, 2/3 этой суммы размещены на срочных счетах, остальные — на текущих. 97% жителей региона свои вклады держат в рублях. По данным на сентябрь 2025 года сумма на вкладах составляла 1,5 трлн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

По словам господина Коровина, востребованным инструментом у свердловчан также является программа долгосрочных сбережений. По данным на 1 января жители Свердловской области открыли 295 тыс. счетов по данной программе, и объем средств, находящихся на них, составляет 16,4 млрд руб. За прошлый год счета пополнились на 7 млрд руб. «Свердловская область входит в пятерку регионов по количеству открытых счетов»,— рассказал Сергей Коровин.

Он напомнил, что по последнему прогнозу ЦБ (был опубликован осенью 2025 года) к концу 2026 года инфляция должна снизиться до 4-5% и вернуться к уровню 4% в 2027 году. «Ключевая ставка в текущем году прогнозируется от 13 до 15%, а в следующем году вернется к своему нейтральному уровню – 7,5-8,5%. Таким образом, можно ожидать, что в следующем году ставки по вкладам будут находиться вблизи ключевой, чуть выше 8%, а кредиты населения — в районе 10-12%»,— напомнил о прогнозе Сергей Коровин.

По данным эксперта, темпы роста розничного кредитования замедлились в Свердловской области по итогам года. Доминирует в розничном кредитовании ипотека. Инфляция по итогам года составила 7,3%, а рост цен обоснован рядом факторов.

Мария Игнатова