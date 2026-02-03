В Свердловской области замедлились темпы роста розничного кредитования

Темпы роста розничного кредитования замедлились в Свердловской области по итогам года. Так, по данным на 1 января этого года, задолженность населения по кредитам выросла на 3%, рассказал заместитель начальника Уральского главного управления Банка России Сергей Коровин. В 2024 году прирост задолженности по кредитам за год составлял более 7%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Матвей Колесников, Коммерсантъ Фото: Матвей Колесников, Коммерсантъ

Доминирует в розничном кредитовании ипотека – ипотечный портфель составил 682 млрд руб., увеличившись за год на 7%. 80% ипотечных кредитов в новостройках приходится на госпрограммы. Многие в конце года старались успеть приобрести жилье в рамках программы до изменения условий.

А вот потребительские кредиты сократились. «Граждане предпочитали гасить свои долги быстрее, чем брать новые кредиты, и в целом по итогам года портфель потребительских кредитов сократился почти на 3%»,— рассказал Сергей Коровин.

Мария Игнатова