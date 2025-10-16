Объем банковских вкладов свердловчан вырос до 1,5 трлн рублей

В Свердловской области на 1 сентября общий объем вкладов жителей региона достиг 1,5 трлн руб., сообщили в Уральском главном управлении Центробанка РФ. Наибольший рост вкладов зафиксирован в марте-апреле, но затем этот показатель начал снижаться.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

По данным ЦБ, Летом 2025 года ставки по вкладам в банках начали снижаться вслед за ключевой. Это замедлило приток средств на депозиты как в стране, так и в Свердловской области.

«Однако ставки по депозитам продолжают обгонять инфляцию, и склонность населения к сбережению остается высокой. Так, по данным Росстата, в сентябре инфляция на Среднем Урале составляла 9,7%, а ставка в топ-10 банков на конец месяца – 15,6%»,— говорится в сообщении.

В то же время вырос спрос на кредиты. На 1 сентября задолженность жителей Свердловской области по кредитам превысила 1,1 трлн руб.

По словам начальника экономического управления Уральского ГУ Банка России Василий Щербаков к августу ставки по потребительским кредитам снизились до уровней прошлого года. «В их структуре преобладали кредитные карты, также существенно вырос спрос на автокредиты. Среди основных причин этого автодилеры называют снижение цен со стороны автопроизводителей и маркетинговые акции автосалонов»,– отметил Василий Щербаков.

Полина Бабинцева