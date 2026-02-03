Новак объяснил замедление роста экономики России в 2025 году

Замедление роста российской экономики в прошлом году до 1% было необходимо для борьбы с инфляцией, заявил вице-премьер Александр Новак. По его словам, задачу удается решить.

«Однопроцентный рост связан с... жесткой денежно-кредитной политикой, и жесткой бюджетной политикой, и связан с таргетированием инфляции, и надо отметить, что эту задачу удается решить»,— сказал господин Новак на заседании комитета Совета федерации по экономполитике (цитата по «РИА Новости»).

Как утверждает вице-премьер, после введенных в 2022 году санкций Россия сумела сохранить экономический рост со сбалансированным бюджетом и минимальным дефицитом. Инфляция в 2026 году ожидается на уровне 4–4,5%, рост ВВП сохранится на уровне от 1 до 1,3% «за счет внутренних драйверов», добавил Александр Новак.

Центробанк прогнозирует, что в этом году годовая инфляция снизится до 4–5%, а в 2027-м и далее она будет находиться на целевом значении 4%. Минэкономики подготовило два варианта прогноза развития экономики в 2026–2028 годах. Базовый сценарий, который ведомство позиционирует как наиболее вероятный, предполагает в 2026 году рост ВВП на 1,3% и инфляцию на уровне 4%.

