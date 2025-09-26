Экономика в двух сценариях

Минэкономики представило два варианта прогноза развития экономики РФ в 2026–2028 годах. Базовый сценарий, который ведомство позиционирует как наиболее вероятный, предполагает в 2026 году рост ВВП на 1,3%, снижение инфляции до целевых 4% и средний курс 92,2 руб./$. Консервативный вариант рассчитан исходя из более длительного периода жесткой денежно-кредитной политики и развития процесса замедления мировой экономики, поэтому предполагает менее оптимистичные показатели.

Минэкономики опубликовало два варианта социально-экономического развития РФ на 2026–2028 годы. Первый — базовый, который ведомство считает наиболее вероятным (на его основе сформированы параметры бюджета на очередную трехлетку). Второй — консервативный, рассчитанный исходя из некоторого ухудшения внутренних и внешних факторов.

Базовый прогноз предполагает замедление роста российского ВВП в 2025 году до 1% после 4,3% в 2024-м в связи с более быстрым, чем ожидалось ранее, охлаждением экономики (в апреле рост ВВП по итогам этого года прогнозировался на уровне 2,5%). В 2026–2028 годах российская экономика вырастет на 1,3%, 2,8% и 2,5% соответственно. Инфляция по итогам этого года прогнозируется на уровне 6,8%, а в 2026–2028 годах — на уровне целевых 4%. Прогноз по инфляции уже учитывает предложенные Минфином налоговые новации, в частности повышение с 2026 года ставки НДС с 20% до 22%.

Инвестиционная активность на фоне жесткой денежно-кредитной политики в этом году замедлится — рост ожидается на уровне 1,7% после 7,4% в 2024 году, а в 2026-м динамика показателя станет отрицательной — минус 0,5%. В 2027–2028 годах с учетом лагов смягчения денежно-кредитной политики рост инвестиций возобновится — до 3,8% и 3,3% соответственно.

Ненефтегазовый экспорт в этом году сократится на 2,4% (после роста на 2,3% в 2024-м), а в 2026–2028 годах вернется к росту — на 3,3%, 5,8% и 5,9% соответственно. Вывоз нефтегазовой продукции в 2025 году снизится на 1% (после роста на 2,7% в 2024-м), а затем будет постепенно расти: в 2026 году — на 2,9%, в 2027-м — на 3,1%, а в 2028-м — на 4,6%.

Импорт в этом году сократится на 2,4% и сохранится на этом уровне в 2026-м, а в 2027–2028 годах будет расти в среднем на 3,4% в год. Цена на нефть марки Brent прогнозируется на уровне $70–72 за баррель. Рубль будет постепенно ослабляться — с 86,1 руб./$ в среднем за 2025 год до 92,2 руб./$ в 2026 году, 95,8 руб./$ в 2027-м и 100,1 руб./$ в 2028-м.

Среди рисков своего прогноза Минэкономики называет возможное замедление темпов роста мировой экономики, что может отразиться на спросе на товары российского экспорта. Это создает риски для бюджета в части нефтегазовых доходов.

Внутренние риски связаны с более длительным периодом жесткой денежно-кредитной политики — это может негативно сказаться на инвестиционной и потребительской активности.

Эти риски заложены в консервативном сценарии. Согласно ему, ожидаются более медленные темпы роста экономики РФ: в 2026 году — на 0,8%, а в 2027–2028 годах — на 1,5% и 1,9% соответственно. Показатели инфляции в консервативном сценарии те же, что и в базовом. Инвестиции в 2026 году сократятся сильнее — на 1,3%, а восстанавливаться будут медленнее (в 2027 году рост на 2,2%, а в 2028-м — на 2,6%). Курс рубля предполагается более слабый: 94,8 руб./$ в среднем за 2026 год, 99,3 руб./$ за 2027-й и 104,2 руб./$ за 2028-й. Цена нефти марки Brent составит порядка $55–60 за баррель.

Евгения Крючкова