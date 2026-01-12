Около нуля

Судя по ноябрьской макростатистике Росстата и опережающим показателям, экономика РФ к концу 2025 года после длительного ускоренного роста перешла в фазу стабилизации. Даже частное потребление, которое большую часть года было движущей силой прироста ВВП, к началу 2026-го, похоже, исчерпало возможности для продолжения роста.

Ноябрьская макроэкономическая сводка Росстата позволила Минэкономики оценить годовые темпы роста ВВП в январе—ноябре 2025 года в 1%, «что соответствует прогнозу социально-экономического развития РФ». В ноябре, по оценке ведомства, ВВП превысил уровень прошлого года на минимальные 0,1% в годовом выражении после роста на 1,6% в октябре. «Частично такая динамика обусловлена календарным фактором — в ноябре 2025 года было на два рабочих дня меньше, чем в ноябре 2024 года»,— сообщают в министерстве.

По данным же Росстата, в ноябре 2025 года выпуск продукции и услуг по базовым видам экономической деятельности снизился на 0,5% в годовом выражении впервые с февраля 2023 года после роста на 2,9% в октябре.

Из базовых отраслей в ноябре годовой рост наблюдался лишь в обороте розницы (следствие реализации отложенного потребления в преддверии повышения НДС и возвращения роста реальных зарплат в сентябре—октябре 2025 года). По оценке Минэкономики, в январе—ноябре 2025 года в годовом выражении рост частного спроса на 2,8% (учитывает потребление товаров, услуг и общепита) почти втрое превышал рост ВВП. Отдельно в ноябре показатель вырос на 3,5% после роста на 4,8% в октябре, что также выше среднего уровня предыдущих месяцев 2025 года. В ноябре же уровень безработицы вновь снизился до 2,1% рабочей силы.

Однако к концу года рост частного спроса также начал угасать. По данным Сбериндекса, в последнюю неделю декабря 2025 года потребительские расходы падали и оказались ниже того же периода 2024 года на 3,1%. По данным композитного индекса (обработка и услуги) PMI S&P, в декабре 2025 года состояние экономики России все больше приближалось к стагнации (см. график).

Структура годовой динамики использования ВВП в третьем квартале, также опубликованная Росстатом в самом конце года, как и во втором квартале 2025 года, демонстрирует сужение источников роста до потребления, главным образом частного, с незначительным положительным вкладом чистого экспорта на фоне слабого импорта.

Валовое накопление основного капитала сжималось за счет как запасов, так и основного капитала. В результате в третьем квартале в структуре основных компонентов ВВП к соответствующему кварталу 2024 года выросла доля расходов на конечное потребление — с 69,4% до 72,2% при снижении долей валового накопления с 27,4% до 25,2% и чистого экспорта с 3,2% до 2,6%. Доля оплаты труда в ВВП выросла с 42,7% до 46,2%, доля чистых налогов на производство и импорт — с 6,4% до 8,9%, а доля валовой прибыли снизилась с 50,9% до 44,9% соответственно.

Примечательно, что, по оценкам аналитиков Telegram-канала «Твердые цифры», динамика ВВП в третьем квартале (2,1% с учетом сезонности в пересчете на год) все еще заметно (на 0,6%) превышала долгосрочный (с 2018 года) тренд, но лишь за счет позитивного отклонения потребления домохозяйств (на 2,2 процентного пункта от 2,9% долгосрочного тренда), остальные же компоненты использования ВВП (особенно заметно валовое накопление основного капитала) ушли от тренда в минус. «Сохранение ключевой ставки на текущем высоком уровне в течение нескольких месяцев (до марта) в условиях замедления роста экономики может оказаться неоправданным, привести к чрезмерному ее охлаждению и существенному отклонению инфляции вниз от цели в дальнейшем. Для устойчивой стабилизации инфляции на цели необходимо минимизировать циклические колебания выпуска»,— признают в ЦБ.

Артем Чугунов