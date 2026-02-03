Среди жителей Кубани растет спрос на бюджетную недвижимость в Турции

Среди жителей Краснодарского края, ориентирующихся на приобретение недвижимости в Турции, растет спрос на покупку бюджетных объектов. По данным аналитиков агентства недвижимости «ГЖА.рф», около 40–45% спроса приходится на недорогие квартиры, вторичный рынок и варианты с оплатой в рублях.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Сейчас среди жителей Краснодарского края Турция воспринимается как альтернатива перегретому рынку юга России, а не как премиальное зарубежное направление. По географии спроса лидирует Мерсин — на этот город приходится около 20% интереса покупателей. Он привлекает сочетанием морского расположения и более низких цен по сравнению с Анталией и Аланией. Еще 25–30% спроса распределяется между Анталией, Аланией и Стамбулом, преимущественно в городских районах.

Характерной особенностью стал поиск жилья для повседневной жизни. Примерно 30% покупателей из Краснодарского края ищут квартиры в городском формате без туристической инфраструктуры. Это указывает на интерес к длительному проживанию, а не к сезонному отдыху.

Вторичный рынок занимает заметное место — на готовые квартиры приходится 20–25% спроса. Покупатели хотят снизить бюджет входа, избежать ожидания строительства и сразу получить пригодное для проживания жилье.

По данным аналитиков, миграционные цели остаются вторичными. Получение ВНЖ или гражданства через покупку недвижимости формирует менее 5% спроса. В отличие от столичных регионов, покупатели с юга России рассматривают турецкое жилье как имущественное решение, а не как инструмент переезда.

Алина Зорина