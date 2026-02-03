В 2025 году в Новороссийске отразили шесть атак ВСУ с применением 403 БПЛА

За 12 месяцев 2025 года в Новороссийске было отражено шесть атак вооруженных формирований Украины. Как сообщил начальник городского управления по взаимодействию с правоохранительными органами Сергей Баран на аппаратном совещании 3 февраля, ВСУ применили 403 беспилотных летательных аппарата для ударов по Новороссийску.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: скриншот с видео, опубликованного главой Новороссийска Андреем Кравченко в Telegram-канале Фото: скриншот с видео, опубликованного главой Новороссийска Андреем Кравченко в Telegram-канале

«Актуальной угрозой является использование беспилотных летательных аппаратов и безэкипажных катеров со стороны Украины. По нашей территории было совершено шесть атак, в которых применялись 56 безэкипажных катеров и 403 БПЛА. Об ущербе сказал Андрей Кравченко»,— заявил Сергей Баран в ходе доклада о противодействии терроризму.

Мэр Новороссийска подчеркнул, что в ходе украинских атак на территории муниципалитета в 2025 году повреждения получили 627 квартир и 67 частных домовладений. В свою очередь, Сергей Баран сообщил, что обстановка в сфере противодействия терроризму в условиях проведения специальной военной операции остается сложной.

По словам начальника управления, на территории РФ, Краснодарского края и Новороссийска фиксируется активность международных террористических организаций, которые занимаются планированием и подготовкой террористических актов в стране. В частности, активность наблюдается со стороны украинских спецслужб, которые также осуществляют вербовку россиян для последующего совершения диверсий.

Кристина Мельникова