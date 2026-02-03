Новый детсад на улице Ленина в Сочи готовят к вводу в эксплуатацию

В Адлерском районе Сочи завершены строительные работы на объекте дошкольного образования, расположенном на улице Ленина. Новый детский сад полностью готов к эксплуатации, в настоящее время ожидается завершение инвестором процедур, необходимых для официального ввода здания в эксплуатацию. После этого объект планируется передать в муниципальную собственность с последующим лицензированием образовательной деятельности.

Дошкольное учреждение рассчитано на десять групп и сможет принять до 175 воспитанников. Трехэтажное здание общей площадью почти 4,3 тыс. кв. м возведено по индивидуальному архитектурному проекту, разработанному с учетом сложного рельефа территории. При проектировании и строительстве особое внимание уделялось функциональности помещений, логистике внутренних пространств и созданию комфортной среды для пребывания детей и персонала.

Прилегающая территория детского сада занимает около 0,6 га. Более половины этой площади отведено под озеленение, что соответствует современным требованиям к организации образовательных пространств и формированию благоприятной экологической среды. На участке оборудованы прогулочные и игровые зоны, предназначенные для ежедневных занятий на свежем воздухе.

Отдельный акцент при реализации проекта сделан на вопросах безопасности. Здание оснащено необходимыми системами защиты, а игровые площадки выполнены с применением специализированного ударопоглощающего покрытия. Внутренние пространства, включая групповые помещения и функциональные зоны, оформлены в соответствии с утвержденным дизайн-проектом, который учитывает возрастные особенности и интересы детей.

В администрации Сочи отмечают, что строительство нового детского сада является частью системной работы по развитию социальной инфраструктуры курорта. Параллельно аналогичные объекты возводятся и в других районах города. Реализация таких проектов направлена на поэтапное сокращение очереди в дошкольные учреждения и обеспечение жителей Сочи доступными и современными условиями дошкольного образования.

Мария Удовик