Сергей Баран: за 2025 год в Новороссийске сбили более 400 беспилотников ВСУ

В 2025 году вооруженные формирования Украины совершили шесть ударов по Новороссийску с применением 56 безэкипажных катеров и 403 беспилотников. Об этом заявил начальник управления по взаимодействию с правоохранительными органами Сергей Баран на аппаратном совещании в администрации города 3 февраля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: скриншот с видео, опубликованного главой Новороссийска Андреем Кравченко в Telegram-канале Фото: скриншот с видео, опубликованного главой Новороссийска Андреем Кравченко в Telegram-канале

Сергей Баран сообщил, что обстановка в сфере противодействия терроризму в условиях проведения СВО остается сложной. Специалисты фиксируют активность международных террористических организаций по подготовке и совершению на территории РФ актов террористического характера и диверсий, а также вербовке местных жителей. В первую очередь, по словам начальника управления, речь идет об украинских спецслужбах.

«Актуальной угрозой является использование беспилотных летательных аппаратов и безэкипажных катеров со стороны Украины. По нашей территории было совершено шесть атак, в которых применялись 56 безэкипажных катеров и 403 БПЛА. Об ущербе заявлял Андрей Кравченко»,— резюмировал в ходе доклада Сергей Баран.

Начальник управления по взаимодействию с правоохранительными органами Новороссийска подчеркнул, что в сети представители террористических организаций осуществляют вербовку для совершения разовых акций в ущерб безопасности РФ. Подобные действия, как сообщает Сергей Баран, осуществляют и выходцы из Украины, в том числе полученным российским гражданством.

Мэр Новороссийска Андрей Кравченко на аппаратном совещании заявил, что в 2025 году в результате атак ВСУ пострадали 627 квартир и 67 частных домовладений.

Кристина Мельникова