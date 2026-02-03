FT: Украина согласовала с союзниками ответ на срыв РФ будущего прекращения огня

Украина, страны Европы и США согласовали план «многоуровневого ответа» на нарушение любого соглашения о прекращении огня с Россией. Об этом сообщила газета Financial Times со ссылкой на источники, знакомые с ходом обсуждений.

Фото: Ludovic Marin / Pool / Reuters Президент Украины Владимир Зеленский, президент Франции Эмманюэль Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер, 6 января

Стороны обсуждали план несколько раз в декабре и январе, пишет газета. Он предусматривает ответные действия на любые нарушения Россией согласованного перемирия в течение 24 часов. По данным FT, меры включают как дипломатические предупреждения, так и действия украинской армии.

В случае если боевые действия не прекратятся, план предусматривает привлечение военного контингента от стран «коалиции желающих». В нее входят Великобритания, Норвегия, Исландия и Турция и многие члены ЕС, пишет FT. Если наступление продолжится, скоординированный ответ инициируют через 72 часа после первого нарушения перемирия. К нему могут присоединиться вооруженные силы США.

23-24 января в Абу-Даби состоялись первые трехсторонние переговоры по украинскому урегулированию. Обсуждались в том числе территориальные вопросы, буферные зоны и различные механизмы контроля. США называли встречу исторической. В ЕС допускают территориальные уступки Украины в обмен на гарантии безопасности. Второй раунд переговоров пройдет 4-5 февраля.

