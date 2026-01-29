Глава евродипломатии Кая Каллас обеспокоена тем, что Украина делает много уступок при мирном урегулировании конфликта. По ее словам, страна может уступить территории, если ей предоставят гарантии безопасности.

«Если украинцы делают серьезные территориальные уступки, это делается для мира на оставшейся части Украины. И тогда должны быть созданы условия, чтобы мир настал, американцы должны это учитывать»,— сказала госпожа Каллас перед началом саммита глав МИД стран Евросоюза. Видео опубликовано на сайте Евросоюза.

Как сообщала Financial Times, США готовы дать Украине гарантии безопасности, если страна согласится на урегулирование конфликта в предложенном варианте. Предположительно, он включает передачу Донбасса России. Об этом газете рассказали восемь источников, знакомых с переговорами.

23 и 24 января в Абу-Даби состоялись трехсторонние переговоры России, Украины и США по параметрам будущего мирного соглашения. По словам участников, прогресса по территориальному вопросу не было. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что трехсторонние переговоры продолжатся в Абу-Даби 1 февраля.