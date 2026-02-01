Не абы встретиться

Второй раунд переговоров по украинскому урегулированию в Абу-Даби, запланированный на 1 февраля, переносится на несколько дней и может пройти с участием американской делегации, которое ранее не планировалось. Решение не сводить переговоры к обсуждению технических вопросов в двустороннем формате России и Украины было принято после состоявшейся 31 января в Майами встречи американских переговорщиков со спецпредставителем президента РФ Кириллом Дмитриевым, которую обе стороны назвали «конструктивной». Несмотря на отсутствие признаков готовности Киева пойти на территориальные уступки, президент Трамп и члены его команды заявляют о возможности скорого мира на Украине.

Новость о том, что второй раунд переговоров о мире на Украине пройдет в Абу-Даби 4–5 февраля, а не 1 февраля, как предполагалось ранее, первым сообщил в воскресенье, в день планируемых переговоров, президент Зеленский. В соцсети Х он также назвал предстоящие контакты «трехсторонними», несмотря на сделанные ранее разъяснения президента Трампа и членов его окружения, что в ходе второго раунда переговоров в Абу-Даби Вашингтон намерен предоставить представителям России и Украины возможность пообщаться с глазу на глаз, без американского посредничества.

Вскоре после заявления Зеленского новость о переносе переговоров сообщила газета The New York Times. «Неясно, почему последний раунд переговоров, которые ожидались в воскресенье, отложили на несколько дней»,— написала газета, напомнив, что решение о смещении сроков и возвращении к трехстороннему формату могло быть принято в последний момент, после состоявшегося 31 января визита спецпредставителя президента России Кирилла Дмитриева в Майами (штат Флорида) и его переговоров с ключевыми игроками команды Трампа. В переговорах с американской стороны принимали участие спецпосланник президента США Стивен Уиткофф, зять Трампа Джаред Кушнер, министр финансов США Скотт Бессент и старший советник Белого дома Джош Грюнбаум.

«Мы воодушевлены этой встречей и тем, что Россия работает над установлением мира на Украине, и благодарны за важную роль президента Трампа в стремлении к прочному миру»,— написал в соцсети Х Стивен Уиткофф по итогам встречи с Кириллом Дмитриевым.

Непосредственно перед встречей с Дмитриевым в своем выступлении на заседании президентского кабинета в Белом доме Стивен Уиткофф вдруг упомянул об «огромном прогрессе», достигнутом в ходе первого раунда переговоров в Абу-Даби в конце января.

«Между сторонами происходит очень много хороших вещей в обсуждении сделки по территориям. Соглашение по протоколам безопасности практически готово, соглашение о процветании (об экономической помощи Украине после завершения конфликта.— “Ъ”) практически согласовано»,— сообщил Уиткофф, по мнению которого «мирная сделка будет заключена в скором времени».

«Конструктивная встреча с американской делегацией по мирному урегулированию. Кроме того, продуктивные дискуссии в рамках американо-российской рабочей группы по экономике»,— дал свою оценку переговорам в Майами Кирилл Дмитриев в соцсети X.

Таким образом, весьма вероятно, что именно в ходе переговоров в Майами могло быть принято решение сохранить приверженность трехстороннему формату, от которого американская сторона отказалась всего несколько дней назад.

О планировавшемся переходе на двусторонний формат переговоров в Абу-Даби первым сообщил 28 января на слушаниях в комитете по международным отношениям Сената госсекретарь США Марко Рубио. «Пока между сторонами конфликта все еще пропасть, но по меньшей мере мы смогли сузить ряд проблем до одной центральной, и она, очевидно, очень сложна»,— заявил Рубио, допустив, что в этой непростой ситуации американская сторона может подключиться к переговорам позднее.

Говоря о центральной проблеме, госсекретарь имел в виду сохраняющийся тупик в обсуждении территориального вопроса, который остается главным камнем преткновения.

Это подтвердил в ходе общения с украинской прессой в Киеве 30 января президент Зеленский. «Украина не готова к компромиссам, ведущим к нарушению территориальной целостности, мы не отдадим россиянам Донбасс и ЗАЭС без боя. Наименее проблемный вариант — это формула "стоим, где стоим". Такие сложные вопросы решаются на уровне лидеров»,— заявил Зеленский, потребовавший для обсуждения политических вопросов личную встречу с Владимиром Путиным.

После этого заявления Зеленского вначале Юрий Ушаков, а затем и пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщили, что местом проведения такой гипотетической встречи могла бы стать только Москва. Но это предложение не устроило Зеленского, который сделал заведомо нереализуемое контрпредложение встретиться с Владимиром Путиным в Киеве.

Комментируя последнее заявление Зеленского по Запорожской атомной электростанции, Дмитрий Песков напомнил о том, что она «уже более двух лет находится под контролем Российской Федерации». «Что касается Донбасса, то динамика на фронте говорит сама за себя»,— добавил Песков.

Раскрывая подоплеку позиции Киева перед вторым раундом переговоров в Абу-Даби, газета The Washington Post пишет о том, что украинские чиновники хотят, чтобы территориальным уступкам предшествовало подписание гарантий безопасности.

В свою очередь, как отмечают источники издания, Вашингтон настаивает на обратной последовательности действий. «Ситуация напоминает логический парадокс, связанный с появлением курицы и яйца»,— отмечает The Washington Post. Один из собеседников издания подтвердил, что США отказываются подписывать гарантии безопасности Украины, пока не согласуют вопрос территорий.

В подобной ситуации условием поддержания на плаву переговоров по Украине в формате Абу-Даби становится сохранение атмосферы готовности к совместной работе независимо от темпов ее продвижения.

Помимо переговоров Кирилла Дмитриева в Майами еще одним признаком стремления Москвы и Вашингтона создать благоприятную атмосферу для второго раунда переговоров в Абу-Даби стало согласие России пойти на энергетическое перемирие на Украине до 1 февраля. Как подтвердил Дмитрий Песков, Дональд Трамп лично обратился к российскому президенту с просьбой воздержаться от ударов по энергетическим объектам Украины, и Москва пошла навстречу этой просьбе. Как сообщила ранее газета Financial Times со ссылкой на украинского представителя, участвовавшего в первом раунде переговоров, американская сторона предложила обеим сторонам взять паузу в ударах по объектам энергетики в качестве шага к деэскалации.

Сергей Строкань